В Хабаровском крае нашли двух тигрят отловленной в декабре конфликтной тигрицы

Найдены два амурских тигренка "конфликтной" тигрицы, отловленной в декабре 2024 года в Хабаровском крае, они выглядят хорошо. Об этом заявил представитель центра "Амурский тигр" Андрей Шоршин в интервью РИА Новости.

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В публикации отмечается, что тигрица была отловлена 18 декабря в окрестностях села Троицкое Нанайского района. Специалисты выяснили, что у нее должны быть тигрята, поисками которых занялись сразу после отлова кошки. Шоршин подчеркнул, что тигрица находится в реабилитационном центре в Хабаровском крае. Он добавил, что найденные котята не истощены, им приблизительно шесть-семь месяцев.

Их поместили в центр охотнадзора для охраны амурского тигра в селе Сосновка. Шоршин добавил, что тигрицу не выпустят в дикую природу, судьба котят в текущий момент решается. 9 января в Приморском крае отловили амурского тигра, который выходил в села и нападал на домашних животных. Животное доставили в реабилитационный центр общественной организации "Тигр", расположенный в селе Алексеевка.