В Крыму обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены на побережье шести муниципалитетов Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике в Telegram-канале.

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"Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяженностью 12,61 километра", - говорится в публикации.

По данным чрезвычайного ведомства, мониторинг ведется на побережье 225 группами, на акватории 22 морскими судами, авиамониторинг проводится двумя вертолетами Ми-8.

В МЧС рассказали, что загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке и Феодосии. Кроме того, мазут обнаружили в Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время к местам обнаружения нефтепродуктов были оперативно направлены силы и средства, необходимые для полной очистки загрязненных участков. Всего на месте работает группа численностью 960 человек и 214 единиц техники.

До этого в ходе оперативного совещания в Анапе глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что первостепенная задача при ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе заключается в том, чтобы "пробить дорогу" к затонувшему танкеру "Волгонефть-239". Сделать это необходимо для того, чтобы мазут не распространялся штормом.