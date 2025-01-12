У вылетевшего из Москвы самолета во время полета кончилось топливо

Вылетевший из Москвы в Ереван самолет совершил экстренную посадку в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Пассажиры рассказали об объявлении во время полета о том, что зона закрытого воздушного пространства расширена. Из-за того, что ее пришлось облетать, у лайнера закончилась топливо. В Махачкале воздушное судно должны дозаправить.

Согласно публикации, пассажиры остаются на борту и ждут дальнейшей информации.

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Накануне самолету из Москвы в Дубай пришлось вернуться в аэропорт вылета. По данным Telegram-канала Mash, десятки пассажиров отказались продолжать полет на неотремонтированном лайнере. Многие якобы боялись лететь из-за страшного звука, который слышали при посадке. Как уточняется в посте, пассажирам пообещали отремонтировать лайнер, из которого вытекла вся гидравлическая жидкость, и отправить их на нем же. Вылет переносили трижды.