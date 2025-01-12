Севший на мель танкер «Волгонефть-239» защитят от штормов

Руководство МЧС решает, как пробиться к севшему на мель у порта Тамань танкеру «Волгонефть-239». Необходимо защитить судно от штормов и не допустить нового разлива мазута. Об этом прибывший в Анапу глава МЧС Александр Куренков сказал в эфире «Россия 24».

© Вениамин Кондратьев/Telegram

В воскресенье глава МЧС рассказал о ходе операции в Краснодарском крае, где потерпевший аварию танкер продолжает выбрасывать мазут в Черное море.

«Нам нужно будет пробить дорогу к этому судну. В ближайшие сутки мы этим займемся», — сказал Куренков.

По его словам, сейчас обсуждаются способы и возможности, готовятся соответствующие силы. Спасатели хотят «полностью по кругу присыпать это судно, чтобы штормы не грозили тому мазуту, который находится в этом районе».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что танкер «продолжает выбрасывать нефтепродукты в море».

По его словам, предстоит «серьезная работа», чтобы ликвидировать последствия аварии. Когда дорога к танкеру будет проложена, по ней смогут «вычерпывать те нефтепродукты, которые в море, и увозить их на утилизацию».

Ранее по поручению президента России Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий утечки мазута в акватории Черного моря.