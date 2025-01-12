В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в штате Мичоакан. Об этом сообщает мексиканская телекомпания UnoTV со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу (SSN).

В сообщении SSN указывается, что землетрясение произошло сегодня в 2:32 ночи по местному времени. Эпицентр располагался в 29 км к юго-западу от Коалкомана (штат Мичоакан). Глубина составляла 10 километров.

В Мичоакане его ощутили как «сильное», толчки почувствовали и в других штатах. Сейсмическое предупреждение было объявлено в 16 муниципалитетах Мехико. Жители некоторых районов покинули свои дома из-за опасений более сильного землетрясения.

О жертвах и разрушениях сообщений нет.