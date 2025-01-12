Американский актер Рори Сайкс, страдавший ДЦП, заживо сгорел в Калифорнии. Об этом сообщила его мать Шелли Сайкс на своей странице в X.

Она заявила, что трагедия произошла в доме семьи в Малибу.

«Он преодолел так много операций и терапий, чтобы вернуть себе зрение и научиться ходить. Несмотря на боль, он все еще с энтузиазмом путешествовал со мной по миру от Африки до Антарктиды. Его будет не хватать», — сказала Сайкс.

Родительница призналась, что во время пожара она не смогла спасти 32-летнего сына.

«Я не могла потушить золу на его крыше с помощью шланга, потому что вода была отключена. Когда пожарные привезли меня обратно, его коттедж сгорел дотла», — сообщила она.

Рори Сайкс получил известность после в британского телешоу Kiddy Kapers в 1998 году, ведущей которого была сама Шелл. Женщина вложила много сил и средств в лечение сына от недуга.

Названа новая причина пожаров в Калифорнии

Мощный пожар бушует в Калифорнии с 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи, охватив престижный район Пасифик Палисейдс. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки.