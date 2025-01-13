Японское метеорологическое агентство объявило о землетрясении магнитудой 6,9 на юго-западе страны и выпустило предупреждение об угрозе цунами. Об этом сообщает NHK.

Предупреждение было выпущено около 16:00 по московскому времени (около 22:00 по времени Токио). Предупреждение действует в префектурах Коти и Миядзаки.

«Землетрясение было настолько сильным, что в течение 20–30 секунд людям не удавалось удержаться на ногах», - рассказал журналистам Юмаса Сато, директор отдела кризисного управления мэрии Таканабе в префектуре Миядзаки.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Аномалий на АЭС, расположенных в зоне землетрясения, зафиксировано не было, уточняет NHK.

В августе 2024 года берегов японской префектуры Миядзаки достигло цунами. Волны высотой до метра сформировались после мощного землетрясения у острова Кюсю.