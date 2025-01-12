На мужчину завели дело из-за ложного сообщения об угрозе взрыва в Шереметьево

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ложного доноса об угрозе взрыва на борту прилетевшего в московский аэропорт Шереметьево из Нижнекамска самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД РФ.

Мужчина во время полета сообщил бортпроводнице о том, что у него в сумке находятся две бомбы. После вызова дежурного наряда МВД в самолет, стюардесса сообщила полицейским, что ставший причиной недоразумения пассажир, вероятно, находится под воздействием психоактивных веществ.

«Гражданин во время полёта грубо нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания бортпроводников, а также сделал заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — сообщили правоохранители.

Сделавший ложное сообщение уроженец города Набережные Челны 1982 года рождения был доставлен в дежурную часть транспортной полиции для дальнейшего разбирательства. Суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого борт «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку из-за дебошира на борту.