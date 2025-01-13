В Энгельсе потушили открытый огонь на предприятии после атаки БПЛА

На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось потушить открытое горение. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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— Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте, — заявил глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее Бусаргин сообщил, что ситуация стабилизируется: снижаются количество дыма и площадь пожара, а концентрация вредных веществ в воздухе — в норме.

Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в городе Энгельсе Саратовской области.Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал двигавшийся автомобиль в Белгородской области. Об этом 6 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Отмечается, что из-за происшествия пострадал водитель машины. 10 января были ликвидированы 16 беспилотников над Ростовской областью. Кроме того, четыре БПЛА уничтожили над Курской и Воронежской областями, три — над Брянской, два — над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью.

Вместе с тем десять беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.