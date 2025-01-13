Бусаргин: в Энгельсе потушили открытый огонь на предприятии после атаки БПЛА

В Энгельсе ликвидировали открытое горение, которое возникло после атаки беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

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8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Всего в небе над регионом сбили 11 беспилотников. При этом обломки одного из БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Энгельсе, после чего на объекте начался пожар. Специалистам пока не удалось полностью ликвидировать возгорание.

Во время тушения огня пострадали несколько сотрудников экстренных служб. В субботу, 11 января, Бусаргин сообщил, что площадь пожара на промышленном объекте сократилась на 80%.