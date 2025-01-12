В Чехии шесть человек погибли из-за взрыва баллона в ресторане

В чешском городе Мост на северо-западе страны в результате взрыва баллона с пропан-бутаном в ресторане погибли шесть человек, восемь посетителей получили травмы.

В результате взрыва баллона с пропан-бутановой смесью в ресторане в городе Мост на северо-западе Чехии погибли шесть человек, передает ТАСС. Инцидент произошел в субботу вечером, вызвав серьезные последствия для жителей и посетителей заведения.

По информации агентства Reuters, восемь посетителей ресторана получили травмы различной степени тяжести. Пожарная служба оперативно отреагировала на происшествие, чтобы минимизировать последствия и оказать помощь пострадавшим.

Власти приняли решение эвакуировать около 30 человек из близлежащих зданий в целях обеспечения безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане подтвердили, что перед крушением самолета под Актау произошел взрыв баллона, который стал причиной инцидента, а также сообщалось, что в доме Нижнего Тагила произошло третье частичное обрушение после взрыва газового баллона.