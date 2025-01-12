МЧС создало штаб для ликвидации разлива мазута в Черном море

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков возглавил федеральный штаб по ликвидации мазута в Черном море, прибыв в Анапу для координации действий.

Как сообщает ТАСС, министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков создал федеральный оперативный штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Штаб был сформирован по поручению президента России Владимира Путина и приступил к работе в Анапе. Куренков и члены штаба прибыли рано утром и начали координировать действия на месте чрезвычайной ситуации.

В состав штаба вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, ответственные за проведение необходимых мероприятий.

Мазут с танкеров в Керченском проливе достиг побережья Азовского моря

Министр лично следит за ходом работ на загрязненном побережье и планирует провести заседание правительственной комиссии. На заседании будут выработаны дополнительные меры для ускоренной ликвидации последствий из-за крушения двух танкеров.