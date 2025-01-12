В Москве повара обвинили в подготовке к участию в террористической организации

Повар одного из ресторанов в Москве подозревается в подготовке к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года. В настоящее время срок предварительного следствия продлили до марта 2025 года.

На момент избрания меры пресечения мужчина, являющийся гражданином иностранного государства, работал поваром в одном из ресторанов национальной кухни в Москве.

По мнению следователя, в настоящее время нужно получить заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и выполнить другие следственные и процессуальные действия, сказано в статье.

Для террористического акта в Екатеринбурге рассматривалось несколько целей. Об этом сообщил 4 января один из четырех задержанных по подозрению в подготовке теракта. ФСБ сообщила о задержании четырех россиян 2007 и 2008 годов рождения, которые примкнули к запрещенным в РФ организациям.