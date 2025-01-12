В Орловской области обрушились шесть балконов жилого дома

Орловские следователи возбудили уголовное дело об обрушении шести балконов многоквартирного дома в селе Ярище.

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Авария произошла ночью 11 января, никто не пострадал, сообщили в управлении СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России, они осматривают поврежденное здание, изымают необходимые для расследования документы, проводят другие мероприятия.