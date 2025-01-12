Крупные пожары в американском Лос-Анджелесе, которые начались 7 января, уничтожили восемь особняков, принадлежащих генералам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

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— По информации украинских ресурсов, во время пожаров в Лос-Анджелесе сгорели 8 особняков, которые принадлежали украинским генералам, — сказано в публикации.

Отмечается, что эти дома были куплены на деньги, выделенные Киеву странами Запада после начала спецоперации. Стоимость недвижимости составляется около 90 миллионов долларов.

В соцсетях становится все больше видео от очевидцев, на которых видны огромные огненные вихри, созданные сильным порывистым ветром из огня и пепла, которые проходят по горящей Калифорнии. Некоторые из этих кадров 11 января опубликовал Telegram-канал Shot. На видеороликах видны гигантские столбы огня, кружащиеся вокруг своей оси, облака дыма, пепла и выжженная растительность.

Число жертв пожаров в Лос-Анджелесе выросло до 10 человек, сообщили судмедэксперты. Департамент судебно-медицинской экспертизы сотрудничает с местной полицией и пожарными службами, чтобы установить все смертельные случаи.