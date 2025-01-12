В Калифорнию для тушения лесных пожаров прилетели мексиканские спасатели

Группа мексиканских спасателей численностью 30 человек прилетела в международный аэропорт Лос-Анджелеса для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии.

Мексиканские спасатели прилетели в Калифорнию для тушения лесных пожаров
© РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, проинформировали в Министерстве иностранных дел Мексики. Там отметили, что спасатели прибыли на двух транспортных самолётах.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе в пожарах сгорели восемь особняков, принадлежащих украинским генералам.

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