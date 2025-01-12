Мексиканские спасатели прилетели в Калифорнию для тушения лесных пожаров

Группа мексиканских спасателей численностью 30 человек прилетела в международный аэропорт Лос-Анджелеса для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии.

Об этом, как сообщает ТАСС, проинформировали в Министерстве иностранных дел Мексики. Там отметили, что спасатели прибыли на двух транспортных самолётах.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе в пожарах сгорели восемь особняков, принадлежащих украинским генералам.