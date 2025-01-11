В США назвали возможную причину лесных пожаров в Калифорнии

К возникновению лесных пожаров в Калифорнии мог привести оборванный провод. Такую версию сейчас проверяют пожарные службы Лос-Анджелеса, сообщает Bloomberg.

Утверждается, что провод обнаружили на башне, которая была связана с линией электропередачи (ЛЭП) Eagle Rock Sylmar. Оборудование принадлежало коммунальной компании Edison International.

В организации подчеркнули, что не могут точно сказать, произошло ли это повреждение до или после начала пожаров в Южной Калифорнии. В Edison также отметили, что на одно пожарное управление пока официально не назвало электротехническое оборудование компании причиной возникновения огня.

На Калифорнию обрушилось редкое природное явление

Ранее в Лос-Анджелесе полиция отказалась обвинять в поджоге задержанного местными жителями мужчину. Граждане заметили подозрительного человека, который пытался разжечь огонь на Ибарра-роуд, и задержали его до прибытия полицейских, однако правоохранители впоследствии отпустили его.