В Алма-Ате загорелся Казахстанско-Британский университет

Здание Казахстанско-Британского университета горит в Алма-Ате. Об этом сообщили в МЧС Казахстана в Telegram-канале.

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В ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, на четвертом этаже в одном из помещений здания на улице Толе би произошло горение потолочного перекрытия.

В тушении возгорания задействовано 59 специалистов МЧС республики, 16 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям, а также четыре звена газодымозащитной службы.

Также в ведомстве подчеркнули, что пожар был локализован.

В ноябре в департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что в Акмолинской области Казахстана при взрыве газа в бывшей мечети пострадали люди.

Инцидент произошел в селе Сабынды Коргалжынского района. В здании бывшей сельской мечети, где проводились поминальные обеды, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением.

Бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу Астаны 16 пострадавших.