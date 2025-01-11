В Сочи произошло новое землетрясение

Жители Сочи говорят о подземных толчках, которые ощущаются в разных частях города. Об этом в субботу, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

© Вечерняя Москва

— Да, сейчас поступают звонки от жителей, это было в центре, толчок был (…) они буквально начались где-то минуты четыре назад, массовые сейчас прозвоны граждан, — приводят заявления оператора ЕДДС в материале.

Глава сочинской сейсмологической станции Елена Карпович уточнила, что сила вечерних толчков составляет примерно четыре-пять баллов, магнитуда еще определяется, а эпицентр находится там же, где утром ощущались толчки — в районе Лазаревского района курорта.

Утром того же дня серия землетрясений магнитудой 3,5 произошла в Сочи, толчки происходили в течение нескольких часов.

До этого американские ученые из Колумбийского университета провели исследование, посвященное опасности, которую представляют мощные цунами и землетрясения для побережья США. Наибольшему риску подвергаются прибрежные районы от северного Орегона до Вашингтона и южной части Британской Колумбии.