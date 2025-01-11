В Страсбурге столкнулись два трамвая, пострадало около 50 человек

В результате столкновения двух трамваев на станции под вокзалом в Страсбурге, восточной части Франции, пострадали 50 человек.

«У нас полсотни пострадавших. Травмы не представляют опасности для жизни, в том числе ссадины головы, переломы, вывихи», — приводит ТАСС слова начальника пожарно-спасательной службы департамента Нижний Рейн Рене Силье.

По словам Силье, в момент аварии в трамваях находилось порядка 150 человек. Около половины пострадавших направили в медучреждения.

По предварительным данным, инцидент произошёл, когда один из трамваев выехал на неправильный путь из-за ошибки при переводе стрелок и столкнулся со вторым трамваем у платформы.

Очевидцы зафиксировали задымление на станции и в тоннеле.