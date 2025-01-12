Более 150 тысяч человек должны эвакуироваться из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Более 150 тысяч человек должны эвакуироваться из округа Лос-Анджелес, где бушуют несколько лесных пожаров. Об этом заявил на пресс-конференции окружной шериф Роберт Луна.

«Примерно 153 тысячам жителей предписано эвакуироваться, угроза сохраняется для 57 тысяч строений, для 166 тысяч человек действует предупреждение о возможной эвакуации», — сказал шериф (цитата по ТАСС).

Он отметил, что «активное расследование» причин возникновения пожаров продолжается при участии ФБР, и подтвердил, что в результате пожаров погибли по меньшей мере 11 человек.

«Восемь человек погибли из-за пожара в районе Итон, три — из-за возгорания в Палисейдсе. Кроме того, 13 человек числятся пропавшими без вести», — сказал Луна.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Согласно последним данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тысячи гектаров. Два самых крупных возгорания — в Итоне и Палисейдсе — локализованы на 15% и 11% соответственно.

Огонь разрушил более 12,3 тысячи строений, в том числе уничтожил недвижимость знаменитостей в престижных районах, включая дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мела Гибсона. Президент США Джо Байден ранее назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.