В Страсбурге столкнулись трамваи, десятки человек ранены

Из-за неправильно переведенных стрелок два трамвая столкнулись в субботу на железнодорожном вокзале Страсбурга. Около двадцати человек получили ранения, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

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Два трамвая столкнулись вблизи железнодорожного вокзала Страсбурга в эту субботу, 11 января. Инцидент вызвала «ошибка стрелочного перевода».

По данным префектуры, около двадцати человек получили травмы.

Спасатели уточнили, что авария произошла на остановке Центральный вокзал.

Авария вызвала серьезные сбои на трамвайных линиях, доступа к центральному вокзалу сейчас нет, уточняет Транспортная компания Страсбурга (CTS)

Экстренные службы рекомендуют водителям избегать окрестных районов, чтобы облегчить работу спасателей'.

Мэр Страсбурга Жанна Барсегян сообщила, что отправилась на место происшествия.