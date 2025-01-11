Росавиация сообщила об ограничениях в аэропортах двух городов

В аэропортах Кирова и Уфы были введены временные ограничения. Воздушные гавани остановили прием и выпуск воздушных судов. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров — с 18.45 по московскому времени; Уфа — с 18.50 по московскому времени, — говорится в публикации.

Кроме того, временные ограничения на вылет и приземление пассажирских самолетов вводились в аэропорту Бегишево в Нижнекамске, казанском аэропорту, а также в аэропорту Гагарин в Саратове. Меры были приняты для гарантии безопасности гражданских перелетов.

В мобильном приложении МЧС России в 16:49 в разделе «Экстренная информация» было размещено предупреждение для жителей Татарстана о возможной угрозе атаки беспилотников.