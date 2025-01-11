«Черные ящики» лайнера Jeju Air перестали писать за 4 минуты до катастрофы

«Черные ящики» самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение в декабре в Южной Корее, перестали работать за четыре минуты до катастрофы, пишет Yonhap со ссылкой на пресс-службу Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

29 декабря лайнер, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, не смог приземлиться: отказала система выпуска шасси. Самолет столкнулся с бетонным ограждением, после чего взорвался. Погибли 179 человек из 181, находящихся на борту. Выжили два члена экипажа.

Спасатели обнаружили на месте катастрофы «черные ящики», отправили их в NTSB.

Jeju Air извинилась и пообещала установить причины авиакатастрофы в Муане

Специалисты ведомства в ходе изучения бортовых самописцев установили, что запись на них по неустановленной причине прервалась примерно за четыре минуты до того, как самолет столкнулся с бетонной конструкцией, на которой располагался курсовой радиомаяк.

По данным агентства, авиакатастрофа стала крупнейшей в истории страны с 1983 года, когда близ Сахалина был сбит самолет Korean Airlines. Тогда погибли 269 человек. На территории самой Южной Кореи это крупнейшая авиакатастрофа за всю историю.