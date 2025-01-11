В российском городе загорелся завод

В городе Нижнекамск, Республика Татарстан, загорелся завод «Танеко» (Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс). Об этом сообщает Baza.

© Lenta.ru

По данным издания, горит одна из колонн предприятия. Как рассказали очевидцы, на территории происходит эвакуация. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия в российском городе нет.

Как пишет Baza, в Татарстане также объявлена опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). МЧС разослало соответствующие сообщения жителям. Их попросили оставаться дома и не подходить к окнам. В аэропорту Нижнекамска введен план «Ковер».

«Предварительно из-за угрозы атаки БПЛА», — пишет Baza.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Якутский штурмовик отреагировал на награду Путина

Утром 11 января приостанавливалась работа четырех российских аэропортов. Ограничения на прием и отправление самолетов вводились в аэропортах Саратова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.