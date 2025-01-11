Находящийся в федеральном розыске россиянин пришел в полицию за паспортом

Находящийся в федеральном розыске россиянин пришел в полицию за восстановлением паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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36-летний Денис Р. (фамилия не раскрывается) обратился в отделение полиции в Санкт-Петербурге после потери документа. В свою очередь, правоохранители во время проверки базы данных обнаружили, что мужчина скрывается от органов МВД по Новосибирской области.

Россиянина задержали на месте. В то же время потерянный паспорт ему удалось восстановить.

В декабре сообщалось, что канадка замаскировала 10 килограммов наркотиков под новогодние подарки и попалась в аэропорту Новой Зеландии.