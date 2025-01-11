В кафе Абхазии произошла смертельная перестрелка
В Сухуме произошла перестрелка между посетителями кафе. Три человека получили смертельные ранения и скончались в больнице. Об этом сообщили МВД и Минздрав Абхазии.
Стрельба произошла в кафе «Бисквит» в два часа дня 11 января.
«В результате перестрелки трое граждан с огнестрельными ранениями госпитализированы в ЦРБ, один стрелявший скрылся в места преступления», — сообщили в полиции.
Позже в Минздраве Абхазии сообщили, что трое госпитализированных скончались, передает РИА Новости.
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Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалисты.