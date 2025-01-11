Таяние ледников позволило найти тело пропавшего 60 лет назад альпиниста

В Тироли Австрии обнаружили тело альпиниста, который пропал почти 60 лет назад. Мужчина упал в ледник Вассерфальфернер, и его тело стало заметным в результате глобального потепления и таяния льдов.

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Известно, что погибший — гражданин Германии. В путешествии он был вместе с приятелем, и передвигались они на лыжах. Мужчину искали, однако погодные условия вынудили спасателей свернуть операцию.

Обнаружили погибшего прошлым летом. Местный житель заметил тело в районе долины Ротмосталь. Останки извлекали с глубины в 700 метров, и после проводили ДНК-экспертизу. На момент гибели альпинисту было 30 лет.

Полицейский Эрвин Фогеле поделился, что в последние годы удалось найти много без вести пропавших людей, причем не только в Австрии, но и в Италии и Швейцарии. Однако с идентификацией останков есть некоторые сложности.

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