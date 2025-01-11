В Сочи произошло землетрясение

В районе Сочи на территории Краснодарского края зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр пришелся на горный район курорта, рядом с селом Пластунка в Хостинском районе курорта. Об этом сообщили на сайте Единой геофизической службы РАН.

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По данным аппаратуры, толчок произошел на глубине около 5 километров в 4:47 утра в 11 километрах к северо-востоку от центра Сочи.

Землетрясение почувствовали многие жители Сочи в разных районах города. В местных чатах в социальных сетях около 4 часов утра появилось множество сообщений от местных жителей.

"Тряхнуло кровать, проснулся от этого. Люстра качалась. Другие члены семьи тоже почувствовали", - написал один из жителей курорта.

Другие пользователи в соцсетях также поделились ощущениями от землетрясения, некоторые услышали легкий гул, другие почувствовали несколько волн толчка.

Официальных сообщений о землетрясении от местных оперативных служб не поступало.