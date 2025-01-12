В Энгельсе после атаки БПЛА идет контролируемое выгорание топлива

В Энгельсе Саратовской области на промышленном предприятии, где после атаки БПЛА начался пожар, происходит процесс «контролируемого выгорания топлива». Об этом заявил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

© Телеграм-канал «Роман Бусаргин»

«Специалисты в круглосуточном режиме принимают все необходимые меры для ликвидации», — отметил он.

По словам губернатора, количество дыма и площадь пожара сокращаются. Бусаргин добавил, что последние пробы воздуха показали, что превышения концентрации вредных веществ нет.

В субботу, 11 января, Бусаргин сообщил, что площадь пожара, начавшегося 8 января на промышленном объекте в Энгельсе после атаки беспилотного летательного аппарата, сократилась на 80%.

8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Всего в небе над регионом сбили 11 беспилотников. При этом обломки одного из БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Энгельсе, после чего на объекте начался пожар. Специалистам пока не удалось полностью ликвидировать возгорание. Более того, во время тушения огня пострадали несколько сотрудников экстренных служб.