В США эвакуировали самолет с более чем 200 пассажирами

Самолет авиакомпании Delta эвакуировали на заснеженную взлетно-посадочную полосу аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте после возгорания в двигателе. Об этом сообщает телеканал CNN.

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По информации канала, рейс выполнялся самолетом Boeing 757. На борту лайнера находились более чем 200 пассажиров. В пресс-службе аэропорта заявили, что в результате произошедшего четыре человека получили незначительные травмы. Один из них был госпитализирован.

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Представители авиакомпании и аэропорта не давали комментариев о причине произошедшего. По словам пассажира Кертиса Джеймса, при взлете самолета «что-то пошло не так, и двигатель загорелся».

3 января в городе Фуллертон американского штата Калифорния небольшой самолет упал на здание неподалеку от аэропорта. По данным местной полиции, в результате произошедшего пострадали 18 человек, двое получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее было опубликовано последнее сообщение, отправленное пассажиром рухнувшего в Южной Корее Boeing.