Землетрясение произошло у берегов Крыма

Землетрясение произошло в Черном море у берегов Крыма. Об этом сообщают специалисты Единой геофизической службы РАН.

Мощность подземных толчков оценили в 4,3 балла по шкале Рихтера. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 17:49 по московскому времени в акватории Черного моря.

Эпицентр залегал на глубине 45 километров. Он находился в 75 километрах на юго-восток от Керчи и в 60 километрах к югу от Тамани, уточнили специалисты.

В Сочи произошло землетрясение

Днем ранее, 11 января, землетрясение зафиксировали в Сочи — его магнитуда достигала 3,5. Подземные толчки на глубине пять километров в горах Хостинского района зафиксировали 14 сейсмостанций в 04:47 по московскому времени.

В декабре 2024 года землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Его очаг залегал на глубине 57 километров.