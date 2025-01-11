Часть Махачкалы оказалась обесточена из-за аварии на ЛЭП

Авария произошла на линии электропередач рядом с подстанцией «Юго-Восточная» в Махачкале, в результате чего без света остались 16 тысяч местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Дагестана.

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«Короткое замыкание на линии электропередачи 6-10 кВ, отходящей от подстанции 110 кВ «Юго-Восточная», привело к повреждению энергооборудования», — отмечается в сообщении.

Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. В течение трех часов подача электричества будет возобновлена для 16 тысяч абонентов, добавили в Минэнерго.

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5 января оперативный штаб края Краснодарского края сообщил, что Апшеронск, Кубанское сельское и Нефтегорское городское поселения оказались без электричества после аварийного отключения на подстанции. Предварительно, причиной аварии стало короткое замыкание.

До этого губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что более восьми тысяч жителей региона остались без электричества из-за метели и сильного ветра. Он отметил, что объекты ЖКХ и социальной сферы не были отключены.

Ранее в Чувашии около 10 тысяч человек остались без света из-за непогоды.