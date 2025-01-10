Ангар загорелся на 2,1 тыс. кв. м в Подмосковье

В подмосковном поселке Первомайский загорелся металлический ангар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что площадь пожара составляет 2,1 тысячи квадратных метров. К тушению возгорания привлекли более 50 пожарных и 18 единиц техники.

На данный момент пожар удалось локализовать, не допустив переход огня на соседнее помещение.

«На 700 квадратах обрушилась кровля. Открытое горение ликвидировано», — указали в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на заводе по производству ацетона в Гатчине в Ленинградской области. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности, его площадь составила 1,9 тысячи квадратных метров.