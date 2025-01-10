К севшему на мель танкеру с мазутом прокладывают дорогу

К корме танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у побережья Кубани, прокладывают дорогу.

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Это нужно, чтобы в сжатые сроки приступить с берега к ликвидации нового выброса мазута, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Кубани.

Работы будут проводиться круглосуточно.

Мазут вылился из резервуара и растекся на 300 метров вдоль берега. Площадь загрязнения составила почти три тысячи квадратных метров.

На воде уже установили боновые ограждения, а акваторию обрабатывают сорбентом.

Танкер сел на мель в Темрюкском районе Краснодарского края.