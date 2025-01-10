К севшему на мель танкеру с мазутом прокладывают дорогу
К корме танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у побережья Кубани, прокладывают дорогу.
Это нужно, чтобы в сжатые сроки приступить с берега к ликвидации нового выброса мазута, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Кубани.
Работы будут проводиться круглосуточно.
Мазут вылился из резервуара и растекся на 300 метров вдоль берега. Площадь загрязнения составила почти три тысячи квадратных метров.
На воде уже установили боновые ограждения, а акваторию обрабатывают сорбентом.
Танкер сел на мель в Темрюкском районе Краснодарского края.