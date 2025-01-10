Молодой человек скончался в Москве после лечения 11 зубов

Уроженец Москвы скончался после лечения сразу 11 зубов, у него остановилось сердце. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 19-летний молодой человек после окончания школы уехал в Иркутск, где устроился на работу системным администратором в клубе. На новогодние праздники он приехал в Москву к родственникам со стороны отца, которые его вырастили, и на 8 января записался к знакомому стоматологу. Во время приема врач сказал ему, что лечить необходимо 11 зубов.

Пациент настоял на том, чтобы ему все сделали сразу и в 16:00 сел в кресло стоматолога. Из клиники он ушел только в 20:00, заплатив за лечение 70 тысяч рублей. За четыре часа ему трижды вкололи обезболивающее. После приема молодой человек чувствовал себя хорошо и даже поел перед сном.

Однако утром 9 января родственники не смогли его разбудить. Прибывшие на место врачи констатировали смерть, во сне у него остановилось сердце.