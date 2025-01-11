В Санкт-Петербурге мужчина пытался спастись от знакомого с ножом и выпрыгнул с балкона

В Санкт-Петербурге мужчина пытался спастись от знакомого с ножом, из-за чего выпрыгнул с балкона третьего этажа. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

По его информации, 9 января между двумя жителями города в квартире начался конфликт, после которого один из мужчин набросился на другого с ножом и ранил его. Выпрыгнувший с балкона петербуржец получил тяжелые травмы.

Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, следователи возбудили уголовное дело.

«Полицейским удалось задержать подозреваемого. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил собеседник канала.

Ранее в Красноуральске 40-летняя женщина напала с ножом на двоих своих детей. Семилетний ребенок смог выбраться из квартиры и добраться до соседнего подъезда, где его заметил местный житель.