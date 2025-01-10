Нефтепродукты загрязнили 14 км побережья Крыма в четырех районах

В Крыму зафиксировано масштабное загрязнение побережья нефтью на участке около 15 километров, включая такие районы, как Керчь и Евпатория, сообщили в региональном главке МЧС.

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Как сообщает ТАСС, загрязнение также обнаружено в Сакском и Ленинском районах.

Мониторинг прибрежной зоны и акватории Черного моря проводится с участием десяти морских и двух воздушных судов. На месте работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

После выброса мазута с кормы танкера «Волгонефть-239» было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью 2,8 тыс. кв. м.

Между тем в Черном море собрано почти 40 тонн нефтепродуктов после аварии с танкерами, при этом установка для откачки мазута готова к работе.

Президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.