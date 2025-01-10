Неизвестные проникли на усиленно охраняемую немецкую авиабазу

Неизвестные проникли на немецкую авиабазу Кельн-Ван на западе страны, несмотря на усиление безопасности после схожих инцидентов. Об этом сообщает n-tv.

© Lenta.ru

«Полиция сообщает, что неизвестные злоумышленники пытались проникнуть в дверь, ведущую в казарму, и, по-видимому, безуспешно пытались ее открыть. Также не увенчались успехом их попытки снять металлическое заграждение и радиомачту», — сообщил телеканал.

По данным полиции, злоумышленники проникли на территорию базы бундесвера в период с конца декабря по начало января, разрушив забор.

В августе 2024 года немецкие правоохранители уже опечатывали казармы бундесвера в Кельне из-за возможной диверсии. Тогда злоумышленники совершили несанкционированное проникновение в казармы и отравили водопроводную воду. Личному составу до выяснения обстоятельств был запрещен вход на территорию части, расположенной в непосредственной близости от аэропорта Кельна.