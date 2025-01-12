Задержан директор департамента ЖКХ Ивановской области

Члена кабмина Ивановской области, директора департамента ЖКХ региона Дениса Кочнева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает местное издание Newsivanovo.

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Также был задержан его предшественник Владислав Мартьянов.

«При покровительстве указанных чиновников заключены контракты на проведение работ по капитальному ремонту на общую сумму свыше 550 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Предполагается, что чиновники способствовали приему работ без должных проверок и заключению договоров с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на более выгодных для фонда условиях.

До этого замглавы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению в получении взятки.

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По версии следствия, 28 декабря 2024 года фигурантка получила взятку от гендиректора коммерческой организации за обещание обеспечить заключение договоров на сумму более 30 миллионов рублей в текущем году. Кроме того, замдиректора обязалась упростить приемку выполненных работ и обеспечить своевременную оплату, невзирая на возможные недостатки в работе компании.