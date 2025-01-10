Задержанный боксер умер в отделе полиции в росcийском регионе

В отделении полиции Выборга 29-летний задержанный боксер умер до приезда скорой помощи. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным канала, в четверг сотрудники ДПС заметили странно двигавшуюся машину и решили проверить, не пьян ли водитель. Однако мужчина стал угрожать полицейским. Алкотестер не определил причину неадекватного поведения водителя, поэтому его доставили в отдел.

В помещении для административно задержанных боксер разломал лавку, утроил погром и стягивал с себя штаны. Он пытался сбежать. Правоохранителям пришлось надеть наручники на гражданина и положить его на пол. Спустя время он затих, а его лицо посинело. Сотрудник снял наручники и начал делать искусственное дыхание с массажем сердца. Но спасти спортсмена не удалось.

Основная версия гибели — отравление синтетическим наркотиком. Полицейские выясняют все обстоятельств произошедшего.

Ранее в Москве полицейские задержали 46-летнего пассажира такси с килограммом мефедрона.