В центре столицы сотрудники силовых структур проверяют улицу после сообщения о подозрительном предмете. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Одну из улиц в Таганском районе обследуют на наличие взрывных устройств. Местные жители заявили, что силовики уже проверили припаркованные автомобили. Как отмечается, территорию оцепили.

«Стоянку на Народной улице проверяют кинологи, на месте автомобили полиции», - говорится в публикации.

27 декабря силовики оцепили улицу Плещеева в Москве из-за подозрительного предмета. Он напоминал противопехотную мину «Лепесток», писал Telegram-канал Mash. Как стало известно, неизвестные положили его на домофон одного из подъездов.

До этого прохожие в Москве заметили подозрительный предмет у припаркованного на Большой Ордынке фургона. На улице временно было перекрыто автомобильное движение.