Россиянин выжил после падения с 19-го этажа

В Ярославле молодой мужчина упал с 19 этажа и выжил. Он приземлился в сугроб между металлическими перилами, передает «Ярославль онлайн».

На обнародованных кадрах видно, что при падении 21-летний молодой человек едва не задел прохожего. В областном Минздраве рассказали, что мужчина доставлен в Соловьевскую больницу и находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что за пострадавшим наблюдают врачи.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Подмосковье два молодых человека погибли после того, как выпали из окна 22-этажного дома. Инцидент произошел в Пушкино.

После того, как молодых людей нашли под окнами многоэтажки, на место приехали полицейские. Они не смогли попасть в жилье сразу, так как дверь была закрыта изнутри.