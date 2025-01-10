СК России возбудил дело о теракте в отношении наемника из Парагвая

Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело о теракте в отношении наемника из Парагвая, вторгшегося на территорию Курской области в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

«В отношении гражданина Республики Парагвай Кристиана Родриго Карвалло возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении теракта и наемничестве», — отмечается в публикации.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ села Ивановское в Курской области.

О том, что ВСУ ударили по курскому селу в Рыльском районе, сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, один из ударов пришелся на здание Дома Культуры. Осколками посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре.

Кроме того, случился незначительный обрыв одного участка газовой трубы, сейчас ее ремонтируют. Газоснабжение в домах жителей восстановлено.