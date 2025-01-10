Мэрию российского города эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сотрудники мэрии Хабаровска были эвакуированы после поступившего сообщения о минировании здания. Об этом со ссылкой представителя администрации города пишет ТАСС.

«Поступил звонок с неизвестного номера, сообщили, что здание заминировано. Сотрудники эвакуированы», - пояснил он.

Здание мэрии оцеплено, работают сотрудники экстренных служб, прибыли кинологи.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, которые готовились украинскими спецслужбами. В тот же день появилась информация о том, что главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в рамке с подсветкой.