15-летнего школьника задержали на месте теракта в Выборге. Как сообщает Telegram-канал Shot, несовершеннолетний снимал на видео горящий склад, в котором находилась гуманитарная помощь для бойцов спецоперации.

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Здание сгорело в ночь на четверг, 9 января. В его помещениях волонтеры собирали посылки перед отправкой их в зону СВО. Прямо во время пожара рядом со складом задержали ученика восьмого класса, который снимал происходящее на видео. Подросток признался, что делал кадры для 48-летнего местного жителя — его быстро задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело о теракте. С несовершеннолетним и мужчиной работают полицейские и следователи.

По информации «Фонтанки», восьмиклассник согласился снять последствия пожара за 5 тысяч рублей. После беседы его отпустили, а мужчину поместили в камеру. Сперва в отношении выборжца составили протоколы о мелком хулиганстве и дискредитации армии, а после полиция возбудила дело о теракте.