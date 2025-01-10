Стала известна личность подростка, напавшего на школу в Курске

Напавшим на школу № 54 в Курске оказался 16-летний ученик другой школы. Как сообщает Telegram-канал Baza, его задержали уже дома.

По информации источников канала, подросток учится в школе №40. Во время допроса он заявил силовикам, что причиной нападения стала неразделенная любовь. При этом за час до нападения школьник оставил запись на странице в соцсетях с упоминанием организации, пропагандирующей массовые убийства и деструктивные игры среди подростков.

Напомним, что утром 10 января подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу в Курске. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, молодой человек разбил окно, а при побеге бросил у входа сумку, в которой находились два ножа и бутылка с жидкостью для розжига.

Сообщалось, что юношу задержали на территории дачного массива. Сейчас с ним работают специалисты. В результате инцидента никто не пострадал.