Подросток в балаклаве с молотком напал на школу в Курске

Утром в пятницу, 10 января, подросток в балаклаве и с молотком ворвался утром в школу в Курске и разбил стекло, никто не пострадал. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

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С собой у молодого человека была сумка с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига, он задержан.

По предварительной информации, у подростка были сложные отношения с ученицей, которые и толкнули его на такой поступок.