Школьница в Улан-Удэ умерла покурив вейп

В Улан-Удэ начали расследование из-за смерти 17-летней школьницы, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета (СК) РФ. Как пишет «Московский комсомолец Улан-Удэ», по предварительной версии, девушка умерла после курения вейпа.

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По данным СК, днем 2 января школьница пошла в туалет у себя дома, долгое время не выходила и не откликалась. Обеспокоенные родственники взломали замок и увидели девочку на полу без сознания, рядом с ней лежали телефон и вейп.

В СК подчеркнули, что точная причина смерти школьницы пока неизвестна. Во время осмотра на ее теле видимых повреждений не обнаружили. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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Полицейские изъяли из дома школьницы вейпы, а также продукты, которые она употребляла незадолго до смерти, отмечает «МК». Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В конце декабря 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет Думы по охране здоровья законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них. Незадолго до этого в России ввели уголовную ответственности за повторную продажу табака и никотинсодержащей продукции детям.