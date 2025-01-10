Полиция округа Лос-Анджелес задержала одного человека по подозрению в поджоге, который спровоцировал пожар «Кеннет» на западе агломерации мегаполиса. Об этом заявил телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей.

Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил, что дело о пожаре «Кеннет» теперь расследуется как дело о поджоге. Задержать подозреваемого помогли местные жители. Окружной прокурор Нейтан Хохман заявил, что в случае признания его виновным мера наказания для него может дойти вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, что из-за пожаров в округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации десятков тысяч жителей. Президент Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. По последней информации, по меньшей мере пять человек погибли, более тысячи строений сгорели. Ситуация усугубляется сильными ветрами, которые остановили работу авиации.

«Жгите»: Байден пошутил во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе

Американской банк JPMorgan Chase в письме клиентам ранее заявлял, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 млрд долларов.